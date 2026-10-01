Sonova Aktie News: Sonova am Mittag auf rotem Terrain

Die Sonova-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 251,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 248,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'140 Sonova-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 255,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 1,91 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach unten.

Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,03 CHF je Sonova-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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