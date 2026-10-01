Sonova Aktie 1254978 / CH0012549785
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 12:29:00
Sonova Aktie News: Sonova am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Sonova. Zuletzt fiel die Sonova-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 251,00 CHF ab.
Die Sonova-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 251,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'385 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Sonova-Aktie ging bis auf 248,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 250,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'140 Sonova-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2026 auf bis zu 255,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sonova-Aktie 1,91 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 163,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 35,06 Prozent Luft nach unten.
Sonova-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,83 CHF aus.
Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 11,03 CHF je Sonova-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sonova-Aktie
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr eingebracht
SPI-Wert Sonova-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sonova-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SPI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sonova-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sonova AG
|
01.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Sonova Aktie News: Sonova verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Sonova als innovativstes Schweizer Grossunternehmen ausgezeichnet (EQS Group)
|
28.09.26
|SIX-Handel: SLI verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.09.26
|SLI aktuell: SLI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)