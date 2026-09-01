Sonova Aktie News: Sonova am Dienstagvormittag fester

Die Sonova-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 232,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'152 Punkten tendiert. Die Sonova-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 233,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 233,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'688 Sonova-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 248,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 6,53 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,98 Prozent würde die Sonova-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Sonova-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,80 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz am 15.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 10,64 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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