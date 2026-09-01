Sonova Aktie News: Sonova am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 232,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sonova-Aktie bisher bei 234,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 43'668 Sonova-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 248,00 CHF. 6,62 Prozent Plus fehlen der Sonova-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 163,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sonova-Aktie derzeit noch 29,92 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Sonova-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sonova 4,70 CHF aus.

Am 12.11.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von Sonova veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2027 erwartet.

In der Sonova-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 10,64 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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