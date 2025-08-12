Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.08.2025 07:40:03

Sonova-Aktie: Kleinstes wiederaufladbares Hörgerät von Phonak wird ins Angebot aufgenommen

Sonova erschliesst sich ein neues Marktsegment.

Sonova
224.22 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen
Der Hörsystem-Spezialist erweitert seine Infinio-Reihe und steigt mit dem kleinsten und ersten wiederaufladbaren Im-Ohr-Hörgerät von Phonak in ein neues Marktsegment ein, wie er am Dienstag mitteilte. In den USA ist das Gerät ab dem heutigen Dienstag verfügbar.

Mit dem Phonak Virto R Infinio präsentiert Sonova laut Communiqué erstmals ein wiederaufladbares Im-Ohr-Gerät. Damit steigt das Unternehmen aus Stäfa in einen Wachstumsmarkt ein. So habe der Anteil an wiederaufladbaren Im-Ohr-Geräten in den letzten Jahren zugenommen und mache mittlerweile etwa die Hälfte dieses Segments aus. Weitere Entwicklungen in diesem Bereich seien in den kommenden Monaten geplant.

Während das Gerät ab dem heutigen Tag in den USA verfügbar ist, soll es ab September dann auch in weiteren Märkten erhältlich sein.

hr/rw

Stäfa (awp)

