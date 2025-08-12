|Kurse + Charts + Realtime
12.08.2025 07:40:03
Sonova-Aktie: Kleinstes wiederaufladbares Hörgerät von Phonak wird ins Angebot aufgenommen
Sonova erschliesst sich ein neues Marktsegment.
Mit dem Phonak Virto R Infinio präsentiert Sonova laut Communiqué erstmals ein wiederaufladbares Im-Ohr-Gerät. Damit steigt das Unternehmen aus Stäfa in einen Wachstumsmarkt ein. So habe der Anteil an wiederaufladbaren Im-Ohr-Geräten in den letzten Jahren zugenommen und mache mittlerweile etwa die Hälfte dieses Segments aus. Weitere Entwicklungen in diesem Bereich seien in den kommenden Monaten geplant.
Während das Gerät ab dem heutigen Tag in den USA verfügbar ist, soll es ab September dann auch in weiteren Märkten erhältlich sein.
hr/rw
Stäfa (awp)
