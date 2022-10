Sonova-Aktie kaum verändert: Sonova will Innovation vorstellen

Zudem werde man einen Schwerpunkt auf die kontinuierliche Innovation legen, kündigte der Konzern am Dienstag vor Beginn der Veranstaltung an.

Das wichtigste Highlight der Veranstaltung stelle die kürzlich eingeführte Lumity-Hörgeräteplattform vor. Sie ermögliche umfassende Gespräche in nahezu jeder Situation.

"Wir haben unsere Strategie konsequent umgesetzt und im Rahmen des heutigen Programms wollen wir unsere soliden Fortschritte präsentieren, die wir in verschiedenen Bereichen erzielt haben", wird CEO Arnd Kaldowski in einer Mitteilung zitiert. "Dazu gehört, wie wir im Audiological Care-Geschäft sowohl durch Investitionen in digitale Lösungen als auch durch den erfolgreichen Ausbau unseres Netzwerks von Hörakustikgeschäften immer mehr Kunden erreichen."

Im Bereich Consumer Hearing sei Sonova dank der Übernahme der Sennheiser Consumer Division gut positioniert, um neue aufstrebende Segmente im Markt für Hörlösungen mitzugestalten.

Zeitweise verliert die Sonova-Aktie im Schweizer Handel 0,02 Prozent auf 220,05 Franken.

Stäfa (awp)