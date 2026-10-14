|Fernmikrofon
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14.10.2026 17:50:03
Sonova-Aktie höher: Vorstellung mehrerer neuer Hörsystemprodukte bei Fachkongress
Sonova präsentiert an der Hörakustiker-Messe Euha in Hannover neue Produkte, die auf künstlicher Intelligenz basieren.
Roger On Sphere ist laut Sonova das weltweit erste Fernmikrofon, das Sprache in Echtzeit mithilfe von KI vom Umgebungslärm trennt. Das Gerät soll Nutzern von Phonak- und Advanced-Bionics-Produkten zugutekommen, ohne dass zusätzliche Empfänger-Hardware nötig ist. Es soll ab Mitte November 2026 erhältlich sein.
Die neuen Integro-Audioprozessoren für Cochlea-Implantate richten sich an Erwachsene und Kinder. Sie enthalten eine Technologie namens Soundfinder, die Nutzern helfen soll, die Richtung von Geräuschen zu erkennen - eine Funktion, die laut Sonova bisher bei Cochlea-Implantaten nicht verfügbar war. Die Integro-Prozessoren haben eine Zulassung des Prüfdienstleisters TÜV erhalten und werden zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt.An der SIX ging es für die Sonova-Aktie letztlich 1,27 Prozent auf 270,40 Franken nach oben.
awp-robot/hr
Stäfa (awp)
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Sonova am 14.10.2026
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