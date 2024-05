Sonova-Aktie dennoch mit Kursrally: Sonova muss 2023/24 Umsatz- und Gewinnrückgang verkraften

Die Aktionärinnen und Aktionäre des Schweizer Hörgerätekonzerns sollen nun eine leicht tiefere Dividende erhalten.

Der Umsatz sank im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr um 3,0 Prozent auf 3,63 Milliarden Franken, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Im ersten Halbjahr musste der Konzern den Verlust eines Vertrags mit der US-Handelskette Costco verkraften.

Dieser Effekt fiel in der zweiten Jahreshälfte weg. Dann verspürte der Phonak-Hersteller aus dem zürcherischen Stäfa wieder eine "starke Wachstumsdynamik", wie CEO Arnd Kaldowski in der Mitteilung zitiert wurde. Konkret sprach der Konzern von einer "allmählichen Erholung des Hörgerätemarktes, wenn auch mit regionalen Unterschieden".

Der bereinigte Betriebsgewinn (EBITA) sank um 8,2 Prozent auf 771,4 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein um 7,4 Prozent tieferer Reingewinn von 609,5 Millionen.

Nach Sparten betrachtet, wuchsen - zumindest in Lokalwährungen - sowohl das eigentliche Hörgerätegeschäft als auch der Hörgeräte-Detailhandel und das Geschäft mit Cochlea-Implantaten. Schwächer entwickelte sich hingegen das Geschäft mit Kopfhörern der Marke Sennheiser, das in Lokalwährungen einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnete.

Resultat knapp im Zielkorridor

Sonova erwartete zuletzt für das Geschäftsjahr 2023/24 - jeweils zu konstanten Wechselkursen - ein Wachstum des Gesamtumsatzes von 3 bis 7 Prozent und eine Steigerung des bereinigten EBITA von 4 bis 8 Prozent.

Dieser eigene Zielkorridor, den das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen leicht gesenkt hatte, wurde mit dem Ergebnis knapp noch erreicht. So stieg der Umsatz in Lokalwährungen um 3,2 Prozent und der bereinigte EBITA um 4,4 Prozent.

Die Erwartungen der von der Nachrichtenagentur AWP befragten Analysten wurden bei Umsatz und EBITA in etwa erreicht, beim Reingewinn sogar übertroffen.

Kürzung der Dividende

Aufgrund des Gegenwinds, den Sonova im Jahr 2023/24 verspürte, müssen die Aktionärinnen und Aktionäre eine leichte Reduktion der Dividende pro Aktie auf noch 4,30 Franken (-0,30 Fr.) hinnehmen. Dies ist jedoch noch etwas mehr als Analysten im Schnitt erhofft hatten.

Die Höhe der Dividende entspreche einer stabilen Ausschüttungsquote von rund 40 Prozent, betonte Sonova. Das sei im Einklang mit der vom Konzern verfolgten "Total Shareholder Return-Strategie".

Neuer Ausblick

Für 2024/25 strebt Sonova nun - unter Annahme konstanter Wechselkurse - ein Wachstum des konsolidierten Umsatzes von 6 bis 9 Prozent und des bereinigten EBITA von 7 bis 11 Prozent an. Dies entspricht den mittelfristigen Zielen der Gruppe.

Im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr soll sich das Wachstum also wieder beschleunigen. Als Grund nennt Sonova in der Mitteilung die Lancierung "weiterer wichtiger Produkte, die unsere führende Position in der Hörleistung weiter stärken und das Wachstum insbesondere im zweiten Geschäftshalbjahr vorantreiben werden".

Bereits lanciert wurde laut Mitteilung unter anderem das batteriebetriebene Hörgerät Audéo Lumity mit mehrtägiger Stromversorgung für Kinder und Erwachsene mit starkem bis hochgradigem Hörverlust. "Damit haben wir den Grundstein gelegt, um das Marktwachstum zu übertreffen", zeigte sich CEO Kaldowski überzeugt.

Sonova-Aktien nach Zahlen deutlich im Plus

Die Aktien von Sonova sind am Dienstag nach der Vorlage der Jahreszahlen 2023/24 mit klaren Gewinnen in den Handel gestartet. Im Vorfeld gehegte Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet, was nun Erleichtungskäufe auslöst.

Die Sonova-Aktie steigt via SIX zeitweise 5,34 Prozent auf 282,00 Franken.

Die Aktien von Sonova gehörten im bisherigen Jahresverlauf zu den Verlierern unter den Blue Chips und hinkten dem Gesamtmarkt hinterher. Das Management habe im Vorfeld sehr tief gestapelt, meinen Börsianer. Die deshalb aufgekommenen Ängste, was die Resultate und die Guidance betreffe, hätten sich nun als unbegründet erwiesen.

So erreichte die Gesellschaft ihre Ziele knapp. Und die vorgelegten Resultate entsprachen grossomodo dem Konsens, wie es in ersten Analystenkommentaren unisono heisst. Beim Umsatz seien die Erwartungen minimal verfehlt worden, beim operativen Gewinn hingegen leicht darüber, konkretisiert es der Experte von JPMorgan.

Beim Reingewinn wurden die Erwartungen zum Teil sogar klar übertroffen. Gelobt wird in diesem Zusammenhang etwa von der UBS die gute Kostenkontrolle.

Auch der Ausblick entspreche den Erwartungen, schreibt der Analyst von Vontobel. Und dies sorge für eine "gewisse Erleichterung", ergänzt der Experte der UBS.

Allerdings gebe es diesbezüglich auch noch einige Fragezeichen, ist zu hören. Insbesondere gelte dies für die Ankündigung, dass sich das Wachstum in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres beschleunigen werde. Dies müsse sich erst noch bestätigen, meint ein Börsianer. Dies gelte umso mehr, als die Gesellschaft zuletzt Mühe mit der Zielerreichung gehabt habe.

Aktuell haben aber offensichtlich die Optimisten wegen der für Herbst angekündigten Produklancierungen Oberwasser. Die Angst, in diesem Zusammenhang etwas zu verpassen, überwiege, fasst ein Händler die Stimmung zusammen.

Stäfa ZH (awp)