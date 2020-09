SonoScape lance les derniers systèmes d'échographie haut de gamme - la série Elite

SHENZHEN, China, Sept. 10, 2020 /CNW/ - SonoScape Medical Corporation a présenté aujourd'hui sa nouvelle génération de systèmes d'échographie haut de gamme : la série ELITE, qui intègre des solutions d'intelligence artificielle, des fonctions avancées et une capacité de traitement du système remarquablement améliorée.

Le choix idéal et efficient : Avec un ensemble d'éléments utilisés dans les modèles haut de gamme, ainsi que des composants aux principes de conception similaires, la série ELITE est une mine de progrès technologiques reposant sur le noyau d'ingénierie de pointe de SonoScape - la plate-forme intelligente d'échographie Wis+. Des fonctionnalités standard telles que les outils automatisés basés sur l'IA comme S-Fetus, Auto OB et les technologies d'imagerie claire sont intégrées à la plate-forme, ce qui fait de la gamme un choix à valeur ajoutée au-delà des attentes.

« Nous avons développé la série ELITE en collaboration intensive avec des experts cliniques », a déclaré Zhou Wenping, directeur de la R&D chez SonoScape Medical Corporation. « Je pense que cette nouvelle série augmentera considérablement la confiance dans le diagnostic et permettra aux cliniciens d'exploiter des technologies à la pointe du progrès telles que le CEUS. »

Noyau classique, nouvelle approche : Selon son annonce officielle, le nouvel appareil a une capacité de traitement des données quatre fois supérieure et un taux de réponse du système dix fois plus élevé que les systèmes précédents. Cela améliore considérablement le flux de travail et la confiance des cliniciens en matière de diagnostic, grâce à des modes d'affichage avancés tels que S-Live Silhouette, Color 3D et autres.

« Le lancement en douceur de la série ELITE a attiré beaucoup d'attention », a déclaré Hover Zheng, chef de produit chez SonoScape. « Ce nouvel ajout pourrait bien changer la donne dans son segment, car vous obtenez le meilleur des deux mondes, des configurations haut de gamme et un coût raisonnable ».

En se concentrant sur l'optimisation de l'acquisition d'images et sur la gestion du diagnostic des patients, SonoScape fournit des solutions pratiques aux hôpitaux et aux cliniques qui cherchent à améliorer leurs performances en améliorant simultanément l'expérience des patients, les résultats de santé et l'expérience du personnel, tout en réduisant le coût des soins.

À propos

Fondée en 2002 à Shenzhen, Chine, SonoScape s'est engagée à « prendre soin de la vie par le biais de l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie et en fournissant des services de premier plan. Elle compte désormais sept centres de R & D à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, dans la Silicon Valley et à Seattle. Classée parmi les 10 premières marques de produits d'échographie à l'échelle mondiale, SonoScape investit massivement dans la R & D chaque année et prévoit de lancer des produits encore plus sophistiqués dans sa gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1251778/SonoScape_ultrasound_solutions.jpg

SOURCE SonoScape Medical Corporation