SonoScape bringt die neuesten High-End-Ultraschallsysteme auf den Markt - die Elite-Serie

SHENZHEN, China, 10. September 2020 /PRNewswire/ -- SonoScape Medical Corporation stellte heute seine neue Generation an High-End-Ultraschallsystemen vor: die ELITE-Serie, die Künstliche-Intelligenz-Lösungen, fortschrittliche Funktionen und bemerkenswert verbesserte Systemverarbeitungsfähigkeiten integriert.

Die ideale und wertbeständige Wahl: Mit einer Teileauswahl, die in den High-End-Modellen verwendet wird, sowie Komponenten mit ähnlichen Konstruktionsprinzipien stellt die ELITE-Serie eine umfangreiche technologische Weiterentwicklung dar, die auf dem innovativen technischen Schwerpunkt von SonoScape beruhen - der intelligenten Ultraschallplattform Wis+. Funktionen wie KI-basierte automatisierte Tools wie S-Fetus, Auto OB und luzide Bildgebungstechnologien sind standardmässig in die Plattform integriert und machen die Produktreihe zu einer wertbeständigen Wahl, die Erwartungen übertrifft.

„Wir haben die ELITE-Serie in intensiver Zusammenarbeit mit klinischen Experten entwickelt", sagte Zhou Wenping, Leiter Forschung und Entwicklung bei SonoScape Medical Corporation. „Ich glaube, dass diese neue Serie die diagnostische Zuversicht erheblich steigern und Kliniker in die Lage versetzen wird, die Vorteile der Technologien der nächsten Stufe wie CEUS zu nutzen."

Klassischer Schwerpunkt, neuer Ansatz: Das neue Angebot verfügt laut offizieller Ankündigung über die vierfache Datenverarbeitungskapazität und die zehnfache Systemreaktionsrate im Vergleich zu früheren Systemen. Solche Optimierungen verbessern den Arbeitsablauf und die diagnostische Zuversicht der Kliniker erheblich und bieten fortschrittliche Rendering-Modi wie S-Live Silhouette, Color 3D und andere.

„Der Soft-Launch der ELITE-Serie hat viel Aufmerksamkeit erregt", sagte Hover Zheng, Produktmanager bei SonoScape. „Diese neue Ergänzung könnte ein völlig neuer Ansatz für das Segment bedeuten, da hier das Beste aus beiden Welten geboten wird - erstklassige Konfigurationen und überschaubare Kosten."

Mit dem Schwerpunkt auf der Optimierung von Bildaufnahme- und diagnostischen Patientenmanagement-Workflows bietet SonoScape praktische Lösungen für Krankenhäuser und Kliniken, die ihre Leistung steigern wollen, indem sie parallel die Patientenerfahrung, die Gesundheitsergebnisse und die Erfahrung des Personals verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Pflege senken.

Informationen zu SonoScape

SonoScape wurde 2002 in Shenzhen (China) gegründet. Unter dem Leitspruch „Caring for life through innovation" entwickelt das Unternehmen Ultraschall- und Endoskopie-Lösungen und bietet erstklassigen Kundenservice. Es betreibt aktuell sieben F&E-Zentren in Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokio, Silicon Valley und Seattle. SonoScape gilt als einer der 10 führenden Hersteller von Ultraschalllösungen weltweit und investiert jedes Jahr hohe Summen in Forschung und Entwicklung. Die Produktpipeline wird kontinuierlich um fortschrittliche Produkte weiterentwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251049/SonoScape_ultrasound_solutions.jpg