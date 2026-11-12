Sonos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sonos hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Sonos hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.310 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Sonos im vergangenen Quartal 344.4 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sonos 287.9 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.730 USD. Im letzten Jahr hatte Sonos einen Gewinn von -0.510 USD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.55 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.44 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch