Sonoma Pharmaceuticals legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sonoma Pharmaceuticals hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.320 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Sonoma Pharmaceuticals 7.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28.04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch