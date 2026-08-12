SONOCOM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SONOCOM liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SONOCOM die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22.82 JPY gegenüber 16.32 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6.60 Prozent auf 686.1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 643.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch