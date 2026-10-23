Sonoco Products gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sonoco Products hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Sonoco Products 2.04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.13 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch