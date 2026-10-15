Sono Tek stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sono Tek veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 USD, nach 0.030 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 5.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch