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08.07.2026 13:29:11

Sono-Tek Corporation Bottom Line Rises In Q1

Sono Tek CorpShs
5.07 USD -8.15%
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(RTTNews) - Sono-Tek Corporation (SOTK) announced a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $0.741 million, or $0.05 per share. This compares with $0.484 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $5.661 million from $5.132 million last year.

Sono-Tek Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $0.741 Mln. vs. $0.484 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.03 last year. -Revenue: $5.661 Mln vs. $5.132 Mln last year.

Looking ahead, for the first half, Sono-Tek anticipates continued revenue growth and profitability, driven by expanding demand in the medical sector and continued adoption of high value production-scale coating systems across multiple end markets.

For fiscal 2027, the company expects revenue to be relatively flat to modestly higher compared with fiscal 2026.

For fiscal 2026, Sono-Tek had reported net sales of $20.9 million.

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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’016.21 13.94 S6HB9U
Short 15’572.51 8.98 SLWB8U
SMI-Kurs: 14’170.10 08.07.2026 13:23:34
Long 13’549.83 19.95 S0BF1U
Long 13’219.89 13.68 SCB29U
Long 12’631.60 8.92 SK2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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