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28.05.2026 13:07:07

Sono-Tek Corporation Bottom Line Advances In Full Year

Sono Tek CorpShs
5.30 USD 0.19%
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(RTTNews) - Sono-Tek Corporation (SOTK) announced a profit for its full year that Increased, from last year

The company's earnings totaled $1.81 million, or $0.11 per share. This compares with $1.27 million, or $0.08 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 2.0% to $20.91 million from $20.50 million last year.

Sono-Tek Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.81 Mln. vs. $1.27 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.08 last year. -Revenue: $20.91 Mln vs. $20.50 Mln last year.

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Short 14’840.08 8.91 S1B74U
SMI-Kurs: 13’480.46 28.05.2026 13:10:40
Long 12’887.44 19.75 SUTB5U
Long 12’581.92 13.77 SQ6BJU
Long 12’043.09 8.91 SZHBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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