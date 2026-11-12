Sono Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sono Group liess sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sono Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sono Group ein EPS von -1.110 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch