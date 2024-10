Sonntagstrend: Union rutscht in Wählergunst auf 30 Prozent ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Union rutscht in der Wählergunst weiter ab und verliert im Vergleich zur Vorwoche erneut einen Punkt an Zustimmung. Wäre demnach am kommenden Sonntag Bundestagswahl kämen CDU/CSU nur noch auf 30 Prozent, wie die Bild am Sonntag unter Berufung auf den aktuellen Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa berichtet. Vor einigen Wochen waren es noch 33 Prozent gewesen. Die SPD verliert ebenfalls einen Punkt und kommt auf 15 Prozent. Die AfD bleibt unverändert bei 19 Prozent, die FDP bei 4 Prozent. Die Grünen können einen Punkt auf 11 Prozent zulegen.

October 27, 2024 05:39 ET (09:39 GMT)