Sonntagstrend: Union mit leichten Verlusten - Habeck stürzt ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Union verliert in ihrer Parteitagswoche leicht an Zustimmung, ist aber noch immer deutlich stärkste Kraft in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen CDU und CSU in dieser Woche auf 27 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die Ampel-Parteien SPD (19 Prozent), Grüne (20 Prozent) und FDP (8 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die AfD bleibt unverändert bei 13 Prozent, die Linke unverändert bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 8 Prozent (+1) der Stimmen auf sich vereinen.

Starke Verschiebungen gab es in der Bewertung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Bei einer Kanzler-Direktwahl würde der Grüne aktuell 19 Prozent erhalten, damit liegt er deutlich hinter CDU-Chef Friedrich Merz (23 Prozent) und Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD, 24 Prozent). Am 19. August gaben noch 25 Prozent an, Habeck zum Kanzler wählen zu wollen, deutlich mehr als Merz (19 Prozent) und Scholz (18 Prozent). 49 Prozent sind zudem der Ansicht, dass Habeck aktuell einen schlechten Job macht (am 3. Juni waren es noch 26 Prozent), nur 34 Prozent bescheinigen ihm, einen guten Job zu machen (am 3. Juni waren es noch 51 Prozent).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

-0-

Sonntagstrend: Union mit leichten Verlusten / Beliebtheitswerte von Bundeswirtschaftsminister Habeck stürzen ab als in der Vorwoche. Die Ampel-Parteien SPD (19 Prozent), Grüne (20 Prozent) und FDP (8 Prozent) können ihre Werte aus der Vorwoche halten. Die AfD bleibt unverändert bei 13 Prozent, die Linke unverändert bei 5 Prozent. Die sonstigen Parteien würden 8 Prozent (+1) der Stimmen auf sich vereinen.

Starke Verschiebungen gab es in der Bewertung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Bei einer Kanzler-Direktwahl würde der Grüne aktuell 19 Prozent erhalten, damit liegt er deutlich hinter CDU-Chef Friedrich Merz (23 Prozent) und Amtsinhaber Olaf Scholz (SPD, 24 Prozent). Am 19. August gaben noch 25 Prozent an, Habeck zum Kanzler wählen zu wollen, deutlich mehr als Merz (19 Prozent) und Scholz (18 Prozent). 49 Prozent sind zudem der Ansicht, dass Habeck aktuell einen schlechten Job macht (am 3. Juni waren es noch 26 Prozent), nur 34 Prozent bescheinigen ihm, einen guten Job zu machen (am 3. Juni waren es noch 51 Prozent).

Für die BILD am SONNTAG hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1443 Personen im Zeitraum vom 5. bis zum 9. September 2022 befragt (TOM). Die maximale Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,8 Prozentpunkten. Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?

Am 9. September wurden ausserdem 1000 Personen mit folgenden Fragen befragt:

Welche der folgenden Kabinettsmitglieder machen Ihrer Ansicht nach aktuell einen guten oder schlechten Job? (Abgefragt wurden alle Kabinettsmitglieder)

Wenn Sie den deutschen Bundeskanzler direkt wählen könnten und Sie hätten die Wahl zwischen Olaf Scholz, Friedrich Merz und Robert Habeck, für wen würden Sie sich eher entscheiden?

Roman Eichinger

Ressortleiter Politik

BILD am SONNTAG

Axel Springer SE

Axel-Springer-Strasse 65

10888 Berlin

Tel: +49 30 2591-76541

Mobil: +49 170 2941392

roman.eichinger@axelspringer.com

www.axelspringer.com

Axel Springer SE, Sitz Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 154517 B

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Ralph Büchi

Vorstand: Dr. Mathias Döpfner (Vorsitzender), Jan Bayer (Stellv.), Dr. Julian Deutz, Dr. Ulrike Handel, Niddal Salah-Eldin

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 11, 2022 05:36 ET (09:36 GMT)