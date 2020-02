Sonntagstrend: Grosse Koalition im Aufwind

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Parteien der Grossen Koalition CDU/CSU und SPD konnten in der Wählergunst zulegen: Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Kantar wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt, legt die Union einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche zu und bleibt mit 27 Prozent deutlich stärkste Partei. Die SPD gewinnt ebenfalls einen Punkt und kommt nun auf 15 Prozent. Die Grünen bleiben stabil bei 21 Prozent. Jeweils einen Prozentpunkt einbüssen müssen FDP (8 Prozent), die Linkspartei (9 Prozent) und die AfD (14 Prozent). Die Sonstigen Parteien kommen in dieser Woche auf 6 Prozent (+1).

Befragt wurden insgesamt 1.442 Menschen im Zeitraum vom 23. bis zum 29. Januar 2020. Ihnen wurde die Frage gestellt, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären.

February 02, 2020 04:11 ET (09:11 GMT)