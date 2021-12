Sonntagstrend: Ampel-Regierung mit stabiler Mehrheit

BERLIN (Dow Jones)--In der Woche der Regierungsübernahme stehen die Ampel-Parteien in den Umfragen fast exakt dort, wo sie am Abend der Bundestagswahl standen. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Sozialdemokraten wie in der Vorwoche auf 26 Prozent (Bundestagswahl: 25,7 Prozent), die Grünen wie in der Vorwoche auf 15 Prozent (Bundestagswahl: 14,8 Prozent) und die FDP wie in der Vorwoche auf 13 Prozent (Bundestagswahl: 11,5 Prozent).

Die Unionsparteien gewinnen einen Punkt hinzu und würden nun von 22 Prozent gewählt werden. Das sind rund zwei Prozentpunkte weniger als bei der Wahl im September. Die AfD kommt auf 11 Prozent (-1), die Linke auf 5 Prozent (+/- 0). Die sonstigen Parteien würden unverändert 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die Bild am Sonntag hat das Meinungsforschungsinstitut INSA 1.480 Befragte (TOM) im Zeitraum vom 6. bis zum 10.12.2021 befragt.

December 12, 2021 04:32 ET (09:32 GMT)