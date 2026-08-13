Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 TRY. Im Vorjahresviertel waren -1.200 TRY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14.4 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5.48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sonmez Filament Sentetik Iplik Ve Elyaf Sanayi einen Umsatz von 13.7 Millionen TRY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch