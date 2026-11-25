Sonim Technologies liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sonim Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.71 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -86.940 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch