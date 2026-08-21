Sonim Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sonim Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sonim Technologies ein EPS von -14.220 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch