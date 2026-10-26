SonicStrategy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SonicStrategy hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 791.67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.1 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei -0.8 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch