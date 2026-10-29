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29.10.2026 11:54:33
Sonic Automotive Inc Q3 Profit Declines
(RTTNews) - Sonic Automotive Inc (SAH) released earnings for third quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $41.1 million, or $1.28 per share. This compares with $46.8 million, or $1.33 per share, last year.
Excluding items, Sonic Automotive Inc reported adjusted earnings of $41.9 million or $1.30 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.4% to $3.988 billion from $3.973 billion last year.
Sonic Automotive Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $41.1 Mln. vs. $46.8 Mln. last year. -EPS: $1.28 vs. $1.33 last year. -Revenue: $3.988 Bln vs. $3.973 Bln last year.
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Sonic Automotive Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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