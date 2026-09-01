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01.09.2026 06:37:00
Songliao Automobile öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Songliao Automobile hat am 29.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Songliao Automobile in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 9.23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 42.7 Millionen CNY im Vergleich zu 47.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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