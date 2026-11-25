Sonetel Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 7.5 Millionen SEK, gegenüber 8.2 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8.66 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch