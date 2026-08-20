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20.08.2026 06:37:00
Soneri Bank präsentierte Quartalsergebnisse
Soneri Bank hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.96 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.22 PKR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.29 Milliarden PKR – ein Plus von 0.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Soneri Bank 23.20 Milliarden PKR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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