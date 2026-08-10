Sonec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sonec hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18.02 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sonec 27.00 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 4.43 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2.51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch