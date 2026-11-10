Sonec präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sonec lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45.66 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 47.69 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.26 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch