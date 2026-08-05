voestalpine Aktie 414921 / AT0000937503
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05.08.2026 09:06:15
Sondereffekte: Voestalpine mit Gewinnsprung im ersten Quartal
voestalpineSondereffekte von rund 100 Millionen Euro entstanden unter anderem aus dem Verkauf der Tochterfirma Böhler Profil, so der Stahl- und TechnologiekonzernWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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