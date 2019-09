Sondage - Canadiens divisés quant aux enjeux politiques

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La firme d'étude sur le consommateur Potloc dévoile aujourd'hui les résultats d'un sondage révélant que les divisions entre les Canadiens vont au-delà de l'affiliation politique. LE RAPPORT COMPLET EST DISPONIBLE ICI et inclut de l'information sur :

Les enjeux les plus importants pour les Canadiens, par région et par affiliation politique

Quels chefs de parti sont les plus dignes de confiance

Qui est le plus qualifié pour diriger le Canada

La proportion d'électeurs de chaque région qui estiment que leur situation s'est améliorée depuis les dernières élections fédérales

Les perceptions régionales quant au rôle du Canada sur la sphère internationale

sur la sphère internationale La proportion des partisans de chaque parti qui considèrent voter de façon stratégique, donnant ainsi leur vote à un parti autre que celui avec lequel ils s'identifient le plus

Ces résultats nous permettent de porter un regard sur les causes des divisions régionales grandissantes et comment celles-ci ont influencé le discours politique canadien.

« Nous voyons que les priorités des Canadiens sont fondamentalement différentes à travers le pays. Ces divisions vont plus loin que l'idéologie politique et affectent les citoyens dans leur quotidien » a déclaré Marc Di Gaspero, Chef de la Recherche, Amérique du Nord chez Potloc. « Nous constatons également que de nombreux Canadiens prévoient déjà voter de façon stratégique, abandonnant donc le parti auquel ils s'identifient le plus pour éviter la dispersion des votes »

Tous les résultats du sondage sont présentés par affiliation politique et par région à travers le Canada (CB, AB, SK & MB, ON, QC, Atlantique). Ces différences entre les régions et idéologies politiques démontrent que les priorités des divers groupes socio-économiques du Canada varient grandement.



À propos de Potloc

Potloc permet à des centaines d'entreprises d'obtenir de l'information sur leurs consommateurs et les aide à résoudre des problèmes du quotidien tel qu'améliorer l'expérience client, convertir les clients de leurs compétiteurs et créer de meilleurs produits ou services. Comment? Nous réinventons l'étude du consommateur en réalisant des milliers d'enquêtes géolocalisées sur les réseaux sociaux - offrant une alternative viable aux méthodes de recherches traditionnelles qui n'ont pas évoluées au même rythme que les consommateurs modernes. Pour nous, les consommateurs sont des personnes, pas des chiffres, et nous sommes animés par le désir de permettre à chacun de faire entendre sa voix au sein de sa communauté. Dans cette ligne d'idée, nous donnons aux entreprises les moyens d'agir dans l'intérêt des consommateurs grâce aux résultats d'études approfondies. Fondée en 2014 et avec son siège social à Montréal, Potloc est une entreprise grandissante avec près de 60 employés et des bureaux au Canada et en Europe. Renseignez-vous au www.potloc.com/fr

SOURCE Potloc