Sonaselection India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sonaselection India liess sich am 14.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sonaselection India die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.72 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.840 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.48 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 42.10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch