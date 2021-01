Son Altesse Royale le prince de Galles participe à la publication du classement annuel des 100 entreprises les plus durables du monde

TORONTO, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Corporate Knights dévoile ce matin le 17e classement annuel des 100 entreprises les plus durables du monde, lors d'un événement virtuel ouvert par un discours en direct de Son Altesse Royale le prince de Galles. Le classement est basé sur l'évaluation rigoureuse de 8 080 entreprises ayant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Selon la dernière analyse de la société de recherche sur l'environnement torontoise, l'entreprise la plus durable au monde en 2021 est Schneider Electric SE, une entreprise française fournissant des solutions numériques en matière d'énergie et d'automatisation.

Depuis sa création le 1er février 2005 et jusqu'au 31 décembre 2020, le classement Global 100 a généré un rendement total de 263 %, contre 220 % pour l'indice MSCI ACWI.

Les entreprises du Global 100 tirent en moyenne 41 % de leurs revenus de produits ou de services conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies, contre 8 % seulement pour leurs pairs.

Métrique Global 100 MSCI ACWI Recettes propres (provenant de produits ou de services ayant un impact environnemental ou social bénéfique en % du chiffre d'affaires total) 41 % 8 % Pourcentage d'investissements (dépenses d'investissement, R&D, acquisitions) ayant un impact environnemental ou social bénéfique 33 % 22 % Pourcentage de femmes dans les conseils d'administration 32 % 24 % Rémunération des cadres dirigeants liée aux mesures de durabilité (pourcentage des entreprises qui font le lien) 80 % 25 % Pourcentage des entreprises offrant au moins 10 jours de congé de maladie payé 86 % 41 %

La répartition régionale des entreprises dans le classement de cette année est la suivante : Europe (46), Amérique du Nord (33), Asie (18), Amérique du Sud (2), Afrique (1).

Habituellement annoncé lors d'un événement organisé en marge du Forum économique mondial de Davos, cette année la publication du Global 100 s'accompagne d'une table ronde virtuelle de PDG concernant le passage à la vitesse supérieure dans la course vers une économie neutre en carbone. Cet événement se tient aujourd'hui en présence du prince Charles qui donnera le discours d'ouverture, et avec la participation de Sanda Ojiambo (PDG du Global Compact des Nations unies) et des présidents directeurs généraux de quatre entreprises pérennes du Global 100 : McCormick & Co, Natura & Co, Ørsted et Schneider Electric. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur tinyurl.com/2021G100.

Vingt-huit des entreprises du Global 100 ont signé le projet Business Ambition for 1.5°C, une initiative lancée par une coalition mondiale d'agences des Nations unies et de dirigeants d'entreprises visant à prévenir les effets les plus néfastes du changement climatique.

Pour retrouver le classement Global 100 complet et des détails sur la méthodologie, veuillez consulter le site corporateknights.com/global100