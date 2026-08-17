Sompo legte Quartalsergebnis vor

Sompo präsentierte in der am 14.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 203.14 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sompo ein EPS von 127.41 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1’884.29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1’462.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch