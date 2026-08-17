Sompo Japan Nipponkoa legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sompo Japan Nipponkoa äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.440 USD je Aktie in den Büchern standen.

Sompo Japan Nipponkoa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.82 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch