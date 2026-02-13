Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 -0.1%  SPI 18’674 -0.1%  Dow 49’452 -1.3%  DAX 24’853 0.0%  Euro 0.9140 0.1%  EStoxx50 6’011 -0.4%  Gold 4’973 1.0%  Bitcoin 51’045 0.2%  Dollar 0.7714 0.3%  Öl 67.5 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Lonza1384101Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie: Betrieb läuft wieder
KI-Strategie unter Druck: Verzögerungen bei Siri sorgen für Kursrutsch bei Apple-Aktie
Goldpreis im Fokus: Anleger warten gespannt auf US-Inflationsdaten
JENOPTIK-Aktie: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
So bewegen sich Dollar, Franken und Euro vor dem Wochenende
Suche...

Sompo Japan Nipponkoa Holdings Aktie 31965983 / US83540J1016

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 08:32:26

Sompo Holdings Earnings Up In 9-month; Guides FY26

Sompo Japan Nipponkoa Holdings
19.50 USD -0.05%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Sompo Holdings, Inc. (SMPNY, 8630.T, NHOLF), a Japanese insurance holding company, on Friday reported its net income increased in the nine months ended December 31, 2025, compared with the previous year.

For the nine-month period, net income attributable to owners of the parent increased to 518.35 billion yen from 250.89 billion yen in the previous year.

Earnings per share were 564.40 yen versus 257.07 yen last year.

Insurance revenue increased to 3.99 trillion yen from 3.85 trillion yen in the previous year.

Further, the company expected the fiscal year ending March 31 2026, net income attributable to the owner of the parent to be projected at 580.00 billion yen, representing a 138.6% increase year over year.

Basic earnings per share is forecast at 634.22 yen for the fiscal year 2026.

Sompo Holdings closed trading 1.04% lesser at JPY 5,966 on the Tokyo Stock Exchange.

Nachrichten zu Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
Keine Nachrichten verfügbar.
mehr Nachrichten

Analysen zu Sompo Japan Nipponkoa Holdings, Inc. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!

Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Inside Trading & Investment

07:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 5‘000-Dollar-Marke wieder unterboten
12.02.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf COSMO Pharmaceuticals NV
12.02.26
12.02.26 Marktüberblick: Siemens Energy springt nach Zahlen
12.02.26 SMI könnte Rekordfahrt fortsetzen
12.02.26 Europa mit Rückenwind
10.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Swiss Re, UBS, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 13’529.92 12.02.2026 17:31:26
Long 12’034.51 13.55 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall reagiert am Nachmittag positiv
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Netflix Aktie News: Netflix am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
Kühne + Nagel International Aktie News: Kühne + Nagel International am Nachmittag leichter
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Donnerstagmittag
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend in Rot

Top-Rankings

KW 6: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 6: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 6: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
08:35 Klöckner-&-Co-Aktie: Aufsichtsrat unterstützt Übernahme durch Worthington
08:31 Ölpreise stabilisieren sich nach Vortagesverlusten - Was den Markt beruhigt
08:28 Lufthansa-Aktie: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig
08:26 RWE-Aktie: Bernstein hebt Kursziel an, stuft aber ab
08:22 Adyen-Aktie: JPMorgan senkt Kursziel deutlich - bleibt aber optimistisch
08:18 Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Gewinne - Dax aber weiter unter 25.000 Punkte
08:17 Aktien Asien: Anleger vorsichtig - US-Inflationsdaten und Chinas Neujahrsfest
08:04 Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
08:04 ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight'
08:00 Eurokurs gibt zum US-Dollar nach - Daten aus den USA im Fokus