Sompo hat am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.53 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sompo 262.55 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1’938.42 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1’635.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch