Sommerflugplan ab Zürich mit sieben neuen Destinationen

Zürich (awp) - Am 27. März tritt am Flughafen Zürich der Sommerflugplan in Kraft. Mit insgesamt 191 Destinationen werden fast so viele Ziele angeflogen wie vor der Pandemie, wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte.

Zürich nimmt gleich sieben neue Reiseziele in den Flugplan auf: Bologna, Nantes, Vilnius, Pisa, Newquay, Ponta Delgada und Ajaccio. Zudem gebe es ab Ende April auch mehr Flüge nach Nordamerika, unter anderem nach Chicago oder New York.

Mit den Lockerungen der Covidmassnahmen sei die Reiselust wieder zu spüren. Der Flughafen Zürich erwarte deshalb über Ostern und die Frühlingsferien ein erhöhtes Passagieraufkommen.

kae/jl