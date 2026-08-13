Somi Conveyor Beltings gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Somi Conveyor Beltings hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.51 INR. Im Vorjahresviertel waren 1.02 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 40.48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 156.2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 262.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch