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12.08.2026 06:37:00
Somboon Advance Technology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Somboon Advance Technology präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.37 THB. Im letzten Jahr hatte Somboon Advance Technology einen Gewinn von 0.350 THB je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.64 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.53 Milliarden THB.
Redaktion finanzen.ch
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