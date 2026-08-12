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12.08.2026 06:37:00
Somboon Advance Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Somboon Advance Technology hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0.37 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Somboon Advance Technology 0.350 THB je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Somboon Advance Technology mit einem Umsatz von insgesamt 1.53 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.64 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 6.57 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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