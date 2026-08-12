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12.08.2026 06:37:00
Somar stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Somar hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 259.35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 236.03 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Somar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.38 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.51 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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