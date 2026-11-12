Somar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Somar lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 363.88 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 208.04 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Somar in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.58 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.95 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch