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14.08.2026 06:37:00
Somany Home Innovation stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Somany Home Innovation hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -3.480 INR erwirtschaftet worden.
Somany Home Innovation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.25 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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