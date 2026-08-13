Somany Ceramics präsentierte Quartalsergebnisse

Somany Ceramics hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 8.66 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.53 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Somany Ceramics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.50 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch