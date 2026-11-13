Soma Textiles Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Soma Textiles Industries veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.59 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.190 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch