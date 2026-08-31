Soma Gold: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Soma Gold gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.03 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Soma Gold ein EPS von 0.020 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 11.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23.0 Millionen CAD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.4 Millionen CAD.

Redaktion finanzen.ch