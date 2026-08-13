Som Distilleries Breweries präsentierte Quartalsergebnisse

Som Distilleries Breweries hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.08 INR. Im letzten Jahr hatte Som Distilleries Breweries einen Gewinn von 2.02 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49.16 Prozent auf 2.69 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.28 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch